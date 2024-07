Dexter: Original Sin, le prime immagini della serie tv prequel

A poche settimane dall'inizio delle riprese, i canali ufficiali dello show, che andrà in onda prossimamente, hanno diffuso cinque immagini inedite che mostrano i nuovi protaginisti in azione nella Miami dei primi anni Novanta



Dexter: Original Sin arriverà sul piccolo schermo prossimamente ma grazie alle prime cinque foto dal set di Miami gli spettatori possono iniziare a gustare le atmosfere delle avventure del giovane Dexter Morgan che, come è noto, si svolgono quindici anni prima di quelli della serie originale in onda dal 2006 al 2013 per otto fortunate stagioni.

Nelle immagini viene dato ampio spazio a Patrick Gibson, l'attore irlandese classe 1995 chiamato a dare il volto al protagonista. Insieme a lui i nuovi componenti della sua famiglia.

Le foto: i nuovi Dexter, Harry e Debra Morgan La grande avventura di Dexter è pronta a ripartire dopo il revival di Dexter: New Blood, miniserie del 2021 che ha avuto anche una seconda stagione ma che è stata cancellata ufficialmente nel 2023 dopo il mancato rinnovo da parte di Showtime.

La storia riparte dagli anni Novanta, precisamente dal 1991, sviluppando avvenimenti che si svolgono nel passato del protagonista che, da studente, diventa assassino di assassini e criminali sfuggiti alla rete della giustizia.

Le foto in anteprima sono veri e propri frame di quello che vedremo prossimamente. In un primo scatto ci sono Gibson e Christian Slater (nuovo volto di Harry Morgan, padre adottivo di Dexter) in un ambiente domestico, poi Gibson/Dexter da solo con aria meditativa. In un'altra foto, quest'ultimo sembra mostrare la sua indole spietata. Lo scatto con Molly Brown, già apparsa in Cheerleader per sempre e nella serie Evil, mostra l'attrice e sceneggiatrice sorridente nel suo nuovo alter ego: Debra Morgan.

Le foto sono, naturalmente un mezzo per incuriosire il pubblico su questo nuovo prodotto targato Showtime che sarà distribuito poi da Paramount +, visibile anche su Sky Q, Sky Glass e Now, tramite la app Smart Stick.

Dalle foto abbiamo conferma che Harry qui avrà un ruolo importante: sarà lui ad aiutare il giovane ad incanalare la sua Oscurità per eliminare chi merita di essere eliminato. approfondimento Dexter: New Blood, il Runaway Killer è ispirato a una storia vera

Il cast del sequel Molte le notizie, negli ultimi mesi, su Dexter: Original Sin, atteso prequel di Dexter. Oltre alle conferme, arrivate in primavera sui nomi dei volti di Harry e Debra Morgan, poche settimane fa erano arrivate notizie sull'inserimento nel cast di Patrick Dempsey, scritturato per il ruolo di Aaron Spencer, il Capitano della Miami Metro Homicide, e di Sarah Michelle Gellar come interprete di Tanya Martin, il capo della CSI presso il Miami Metro Police Department, ovvero, il nuovo superiore di Dexter Morgan.

Con un cast di questo livello, rinforzato da vere e proprie icone del piccolo schermo, Dexter: Original Sin si configura come un prodotto imperdibile che potrà, come è logico, essere seguito anche da chi non conosce l'originale (che, tuttavia, può essere recuperato prima della messa in onda di questa ultima serie, ancora senza una data di uscita).

Dalla serie originale, un cult della tv dei primi del Duemila, proviene anche il produttore esecutivo e showrunner Clyde Phillips. Per questa nuova avventura televisiva a lui si è unito, come produttore esecutivo anche l'attore Michael C. Hall.

