Dexter: Resurrection, Uma Thurman si unisce al cast

Uma Thurman presto sul set

Uma Thurman tornerà presto protagonista del piccolo schermo, dopo aver recitato in Suspicion (2022), con un ruolo regolare in Dexter: Resurrection, la notizia è rimbalzata dai media statunitensi ai social media ufficiali dello show, dove è stata accolta con entusiasmo dai fan.

Gli appassionati delle avventure di Dexter Morgan, che hanno seguito il loro beniamino interpretato da Michael C. Hall nel prequel Dexter: Original Sin (attualmente disponibile su Paramount+ e visibile su Sky Q e Sky Glass), torneranno a presente con gli episodi del nuovo show, che si ricollega a Dexter: New Blood del 2021.

Non si conoscono ancora tutti i dettagli della trama della nuova serie ma, con l'annuncio della presenza di Uma Thurmaan/Charley, sono stati diffusi dettagli sul personaggio.

La donna, “ex agente delle operazioni speciali, ha lavorato in vari incarichi di sicurezza privata di alto livello prima di ricoprire la posizione di intraprendente e meticolosa mano destra di Prater”.

Dexter: Resurrection dovrebbe partire esattamente dalla conclusione di Dexter: New Blood, col protagonista a Nord di New York, dopo Natale.

La prima foto di scena, condivisa dalla produzione a inizio gennaio, mostrava uno scenario innevato ma l'immagine non è più presente online.