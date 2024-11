Paul Schrader ha scelto Jacob Elordi per interpretare la versione più giovane di Fife quando quando, per tutti, era il Nate Jacobs di Euphoria, e non aveva ancora sfondato nel ruolo di Elvis Presley in Priscilla di Sofia Coppola. "Lo abbiamo preso per un centesimo e un nichelino per quel motivo", ha ricordato Schrader. "Non avevo bisogno di un nome. Avevo Richard e questo era sufficiente. Ma ho visto la sua performance su Zoom, e ho pensato che - 40 anni fa - lo avrei scelto per American Gigolo". Dal canto suo, Elordi si è subito detto entusiasta di poter lavorare con Gere e Schrader, proprio nel momento in cui la sua carriera è in nettissima ascesa.