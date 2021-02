Neffa feat. Coez, il testo di "Aggio perzo 'o suonno"

approfondimento

Neffa, il ritorno con "Aggio perzo o suonno" in duetto con Coez

“Che dire, per me fare un pezzo con Neffa è un life goal, ringrazio TY1 per questa connessione. Il mondo del buon Giovanni Pellino è sempre stato stupendo sia nelle sue vesti rap che nel cantautorato, sono mesi che ascoltiamo questo pezzo e ora è fuori per tutti voi. Trattatelo con amore come abbiamo fatto noi mentre lo concepivamo” ha scritto Coez.

“Conosco Neffa dal ‘98. Inutile dire che per la mia generazione resta il punto di riferimento del Rap Italiano. Negli anni siamo rimasti in contatto, e sono orgoglioso di aver prodotto il singolo del suo ritorno, con due magistrali strofe di Coez” le parole di TY1.