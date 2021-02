Neffa, il ritorno con "Aggio perzo o suonno" in duetto con Coez

Il cantautore torna a sei anni di distanza dal suo ultimo album. Un post sui social annuncia il duetto con Coez che anticipa un nuovo progetto discografico Condividi:

Dopo un lungo periodo di assenza discografico e social, Neffa torna sulla scena con un nuovo singolo. Il cantautore ha annunciato l’uscita per il 12 febbraio di “Aggio perzo ‘o suonno” in collaborazione con Coez. Per l’occasione Neffa è tornano sui social dove ha rivelato anche la cover della sua nuova canzone. Anche Coez ha pubblicato un post per annunciare il singolo con relativa didascalia: “Una volta un ragazzo commentò un mio post scrivendo: “Se Neffa e Coez facessero un feat a chi dei due spetterebbe fare il ritornello?” Il 12 febbraio lo saprete”. “Aggio perzo ‘o suonno” è prodotta da TY1 ed è il primo estratto del prossimo progetto discografico di Neffa, nono album in studio della sua carriera.

Il ritorno di Neffa coincide con l'inizio della sua nuova avventura discografica. L'artista è uno dei punti di forza della neonata Numero Uno, etichetta storica della musica italiana. Fondata da Giulio e Mariano Repetti e Alessandro Colombini, ha annunciato sui social la firma di Neffa: "Numero Uno è orgogliosa di partecipare alla nuova avventura discografica di uno degli artisti più eclettici e innovativi del panorama musicale nazionale, in un progetto che si annuncia unico nel suo genere". La volontà dell'etichetta è di far dialogare passato e presente nel segno dei denominatori comuni di avanguardia, innovazione e ricercatezza. La Numero Uno avrà come artisti partecipanti al Festival di Sanremo 2021 Colapesce, Dimartino e La Rappresentante di Lista.