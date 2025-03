What's Love, il cast del film con Lily James stasera in tv

6/6 ©Webphoto

L'attrice indiana Shabana Azmi è Aisha Khan, mamma di Kaz. Nella sua carriera, ha recitato in oltre 160 film, per lo più titoli indipendenti e neorealisti, sebbene il suo lavoro si sia esteso a film mainstream e a numerosi progetti internazionali. Azmi, ad oggi, è una delle attrici più acclamate dell'India, nota per le sue interpretazioni di personaggi femminili spesso non convenzionali, in diversi generi