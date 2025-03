Cruel Intentions, la serie tv non avrà una seconda stagione

Prime Video aveva puntato su un remake audace del famoso film, tuttavia la serie, firmata da Phoebe Fisher e Sara Goodman, non ha saputo conquistare né la critica né il pubblico, portando alla sua prematura cancellazione dopo una sola stagione



Niente da fare per la serie televisiva Cruel Intentions: lo show non avrà una seconda stagione.

Il progetto di riportare la celebre pellicola del 1999 in una nuova veste seriale per il pubblico moderno si è rivelato un esperimento poco riuscito. Prime Video aveva puntato su un remake audace del famoso film, tuttavia la serie firmata da Phoebe Fisher e Sara Goodman non ha saputo conquistare né la critica né il pubblico, portando alla sua prematura cancellazione dopo una sola stagione Eppure la piattaforma di streaming video aveva puntato su un remake interessante del cult movie di fine anni Novanta, cercando di adattarne i temi a un nuovo contesto narrativo.

Il racconto si concentrava su due fratellastri ricchi e manipolatori, immersi nell’élite di un’esclusiva università di Washington D.C. Disposti a tutto pur di mantenere il loro status, i due intrecciavano una pericolosa scommessa: sedurre la figlia del Vicepresidente degli Stati Uniti per salvaguardare le sorti delle confraternite dell’istituto. La serie mescolava giochi di potere, passioni proibite e una forte componente di critica sociale, cercando di aggiornare la storia originale con una narrazione più attuale e provocatoria. Nonostante le ottime premesse, però, l'accoglienza è stata deludente sia in termini di critica che di ascolti, quindi la serie televisiva Cruel Intentions si ferma qui.

Una mancata rivoluzione del genere Quando il tanto atteso remake del film del 1999 ha fatto il suo debutto su Prime Video nel novembre 2024, le aspettative erano alte. Tuttavia, la risposta del pubblico e della critica è stata ben lontana dall'entusiasmo sperato. In molti hanno sottolineato come la nuova versione mancasse dello stesso fascino trasgressivo dell'originale e non riuscisse a replicarne l'audacia. Uno dei problemi principali è stato proprio il peso del confronto con la pellicola cult degli anni '90. Se da un lato il remake provava a introdurre elementi narrativi più contemporanei e inclusivi, dall'altro non riusciva a lasciare un'impronta distintiva. Alcuni hanno apprezzato il tentativo di rinnovare la storia con dinamiche più complesse e un'ambientazione moderna, ma ciò non è bastato a far decollare la serie.

La cancellazione è quindi un esito prevedibile La decisione di Prime Video di interrompere la produzione nel marzo 2025, come annunciato nelle scorse ore, non è quindi stata una sorpresa. Fin dall'inizio, Cruel Intentions non aveva suscitato un grande clamore e non era riuscita a distinguersi nell'affollato panorama dello streaming. Uno dei segnali più evidenti del suo scarso successo è stato il mancato ingresso nella classifica Nielsen delle dieci serie più viste. Un risultato del genere è un campanello d'allarme per qualsiasi produzione ad alto budget e riduce drasticamente le possibilità di rinnovo. In un settore sempre più competitivo, dove ogni serie lotta per catturare l'attenzione degli spettatori, Cruel Intentions non è riuscita a emergere come un prodotto davvero necessario o memorabile.