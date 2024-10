Cruel Intentions, il trailer della serie reboot del film del 1999

È uscito il video che anticipa ciò che vedremo nella serie reboot di Prime Video. Include non pochi richiami “agrodolci” alla pellicola originale, con l’aggiunta di tanti nuovi personaggi crudeli, come vuole il titolo... Tutti e otto gli episodi che compongono la serie arriveranno il 21 novembre 2024 sulla piattaforma di streaming (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick)

Il video che anticipa ciò che vedremo presto su Prime Video (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) include non pochi richiami “agrodolci” alla pellicola originale, con l’aggiunta di tanti nuovi personaggi crudeli, proprio come esige il titolo...

Tutti e otto gli episodi che compongono la serie arriveranno il 21 novembre 2024 sulla piattaforma di streaming, portando la storia di inganno in una nuova location e con nuovi personaggi.



Questo rinnovamento arriva dopo un quarto di secolo: sono passati ben 25 anni dal film originale, uscito nel 1999 e subito diventato un cult. Dopo diversi sequel diretti della pellicola e un pilot fallito, finalmente una serie televisiva riporta la storia di inganni e di quelle intenzioni crudeli messe a titolo a una nuova generazione.

Giovedì 24 ottobre 2024, Prime Video ha presentato il primo trailer (che potete guardare nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo) per la sua serie che adatta il film per adolescenti del 1999.

Il trailer include alcuni richiami nostalgici al film di successo del 1999, tra cui una versione di Bitter Sweet Symphony dei The Verve. I fan del film originale non potranno poi non notare la citazione della cabriolet nera e della collana rosario…

