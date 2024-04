Neffa e Fabri Fibra, fuori il nuovo singolo FoglieMorte

Neffa , considerato tra i pionieri dell'hip hop italiano, ha poi abbandonato quel genere nel 1999. Ora, però, potrebbe tornarci. E FoglieMorte sembra esserne un assaggio. Sebbene non vi siano conferme ufficiali, infatti, sembra che l'artista salernitano stia registrando un nuovo album rap . Su Instagram ha infatti pubblicato una nota audio, la bozza di uno skit intitolato Dei dell'Olimpo. "So bene com’è quando sei ragazzino / rappi e fai il figo / ma come fai amico se perdi il filo / ti chiederai come quando mai scriverai il libro / si vive molto in fretta in questo mondo", canta, quasi a voler smontare gli aspiranti rapper che con un solo brano, neanche troppo ascoltato, si sentono già arrivati. Tanto è bastato per mandare in visibilio i puristi dell'hip hop, e per sperare che ora torni Neffa a "sistemare le cose".

Il testo di FoglieMorte

FoglieMorte è un brano colmo di nostalgia, di incertezza, del dolore che una perdita porta con sé. Il titolo si ispira proprio alle foglie morte che, ricoprendo metaforicamente il cammino della vita, raccontano il passato. E rendono difficile credere in un ritorno. Ecco il testo:

Forse avrò pensato a te senza avere le risposte

Camminando su una via fatta con le foglie morte

Dietro agli angoli della mia mente te ne vai

Senza illudermi che questa volta tornerai

Mi sono abituato ai miei sensi di colpa

Alle bugie che mi ripetevo ogni volta

Ora mi chiedo se mai sono stato vero

O se fingevo per combattere la noia

Rinchiuso in una bolla che ci sеpara

Ma dopo un po’ sentivo che mancava l’aria

Mi ricordo ho cominciato a correrе per strada

Mi son tolto quella maschera mi soffocava

Non voglio restare solo accettami per ciò che sono

In questo ballo che è la vita resto in pista

Accecato dalle luci strobo non resto sobrio

Poi non ti trovo sbaglio di nuovo

Pensavo d’essere molto più forte

Ricordi cadono come le foglie

Continua il ballo cambiano le note

Rimango sveglio è solo un’altra notte

Forse avrò pensato a te senza avere le risposte

Camminando su una via fatta con le foglie morte

Dietro agli angoli della mia mente te ne vai

Senza illudermi che questa volta tornerai

Puoi sognarmi questa notte le mie mani che ti tengono

Puoi cercarmi questa notte dove in tanti poi si perdono

Puoi cantare la canzone con il vento anche se non ti sente

Sulle spiagge più lontane dove il tempo sembrerà per sempre

È solo un click flash ed è andata

Solo un’altra storia che ora ha preso un’altra strada

Che ora ha preso una tranvata sulla faccia

Piede che schiaccia sul gas mò

Posso fare finta ma non fingere un orgasmo

E anche se uno ha detto devi stare molto calmo

Non controllo un altro spasmo

Il cuore è a pezzi ma non volta pagina

Corre fino a te

Mentre sanguina

Con le stigmate

Forse avrò pensato a te senza avere le risposte

Camminando su una via fatta con le foglie morte

Dietro agli angoli della mia mente te ne vai

Senza illudermi che questa volta tornerai