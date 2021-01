Zack Snyder rivela: "Justice League sarà un film, non una miniserie"

Si è detto tanto sulla Snyder Cut di “Justice League”. Dal tempo in cui si riteneva non esistesse e fosse soltanto una leggenda, all’annuncio della messa in produzione del nuovo film, fino all’ipotesi che fosse una sorta di miniserie. Quattro appuntamenti su HBO Max da caricare in tempi differenti, probabilmente a cadenza settimanale.

Lo stesso Zack Snyder ha voluto però fornire un importante aggiornamento in merito. Stanco delle tante voci, alimentate spesso dalla produzione, il regista ha risposto a una domanda giunta su “Vero” in merito al formato del suo nuovo lavoro. Nessuna miniserie con episodi di 1 ora l’uno. Un film caricato normalmente. Una singola pellicola dalla durata di ben quattro ore.

Snyder ha inoltre annunciato l’arrivo di ulteriori materiali promozionali, come un poster. Il lavoro sembra ormai quasi del tutto completato, anche se mancano all’appello gli ultimi effetti visivi. Inoltre, per quanto siano state girate nuove scene, non vi sarà spazio per aggiunte post-credit. Il film dura di per sé quattro ore e i fan dovranno farsele bastare. Non vi saranno dunque riferimenti al prossimo film dedicato a Flash, che introdurrà il multiverso DC.

Justice League: Snyder Cut, cosa sappiamo

Svariati i cambiamenti rispetto alla versione proposta da Joss Whedon, che subentrò proprio a Zack Snyder nella direzione dell’attesa pellicola, che vide i fan particolarmente delusi in sala. Una versione non soltanto estesa, ma con nuove scene e una trama ben differente attende ora gli appassionati.

Vi sarà ad esempio l’introduzione di DarkSeid come villain principale. Bruce Wayne pare aver finalmente ritrovato fiducia nel genere umano. A ispirarlo è soprattutto il gesto del tutto disinteressato compiuto da Superman. Decide così di chiedere aiuto alla sua nuova alleata, Diana Prince. È necessario fronteggiare un terribile nemico tutti insieme, unendo le proprie forze.

Batman e Wonder Woman lavorano per individuare un gruppo di eroi che possa aiutarli a creare una squadra di metaumani. Fianco a fianco si ritroveranno dunque, oltre a loro due, Aquaman, Cyborg e The Flash. Potrebbe essere però troppo tardi per riuscire a salvare la Terra da un assalto catastrofico.

Ecco il cast principale del film: