Justice League, Snyder's Cut: nuovo trailer

Un’attesa ancora lunga, smorzata in parte da alcune anticipazioni. A queste si aggiunge un nuovo teaser trailer diffuso online da HBO via TikTok. Soltanto 24 secondi , che danno però un senso dell’epicità dell’opera. Nel filmato è possibile vedere il Batman di Ben Affleck proporre un intenso discorso al resto della squadra di supereroi: “Non mi importa quanti demoni abbia combattuto e quanti inferni. Non ha mai combattuto noi. Non noi uniti”.

I fan attendono con ansia la Snyder’s Cut di “ Justice League ”. Una versione di cui si è discusso per anni, in merito alla quale si era generato un alone di mistero e leggenda, al punto da ipotizzare la sua non esistenza. Il girato del regista però esiste eccome. Nel 2021 i fan di tutto il mondo avranno modo di gustare quattro episodi da 1 ora circa, caricati sulla piattaforma streaming.

Un teaser trailer che porta in video Ben Affleck, così come Gal Gadot, Jason Momoa ed Ezra Miller, così come i villain della pellicola, Steppenwolf e, come promesso, Darkseid. Un progetto che sfrutterà non soltanto il materiale già girato da Zack Snyder, ma provvederà anche a effettuare nuove riprese. Basti pensare ai rumors e ai casting delle ultime settimane. Spazio dunque a Jared Leto, nuovamente nei panni di Joker, così come Joe Manganiello come Deathstroke. Richiamati anche Ben Affleck, Ray Fisher e Amber Heard per nuove scene.

Justice League, Snyder’s Cut: cosa aspettarsi

Il teaser trailer evidenzia come Zack Snyder abbia tenuto fede alla parola data ai fan. Ci sarà spazio per Darkseid, il che cambierà gli equilibri della pellicola, che non farà più affidamento soltanto su Steppenwolf come villain.

La sua venuta era stata già anticipata dalla celebre scena onirica, nota come “Knightmare”, nella quale si vede il cavaliere oscuro fronteggiare l’esercito di un Superman totalmente deviato dalla morte di Lois, e ormai asservito a Darkseid.

Una sequenza che verrà ampliata, con un nuovo viaggio in quel futuro terrificante, distopico ma non impossibile da realizzare. Vi sarà inoltre maggior spazio per l’analisi della formazione della Justice League, avendo ben quattro ore da sfruttare. Ampliata ad esempio la narrazione della drammatica storia di Cyborg.

Da tempo si parla inoltre di una possibile sequenza con Martian Manhunter, la cui presenza potrebbe aprire nuovi scenari futuri per il DC Extended Universe. Un elemento chiave potrebbe essere inoltre la presenza di Jared Leto. Il suo Joker non era affatto parte del piano originale. Ciò vuol dire che le nuove scene girate dall’attore consentiranno la creazione di un ponte con altre realtà dell’universo cinematografico DC, aprendo le porte al tanto atteso Multiverso. Questo consentirà a ogni versione dei personaggi creati nel corso degli anni d’essere canonica.