The Witcher: Blood Origin, Jodie Turner-Smith lascia la serie prequel

Grande attesa per il prossimo progetto di Jodie Turner-Smith, che vestirà i panni di Anna Bolena nella serie TV dedicata alla seconda moglie di Re Enrico VIII. Una narrazione divisa in tre episodi, seguendo i canoni del thriller psicologico.

Così come avvenuto in svariati casi nel corso del 2020, a causa del Covid-19 ( LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA ), i cambi di calendarizzazione delle riprese hanno spinto molti attori e attrici a dei passi indietro. Si attende nei prossimi giorni l’annuncio della nuova protagonista, che andrà a dividere il set con Laurence O’Fuarain , altro interprete chiave nei panni di Fjall .

Ecco la versione ufficiale dell’addio, fornita da un portavoce della piattaforma di streaming: “Jodie Turner-Smith non sarà purtroppo in grado di continuare nel ruolo di Éile . Ciò è dovuto a un cambio nel programma di produzione della serie ‘The Witcher: Blood Origin’”.

“The Witcher: Blood Origin” non vedrà più Jodie Turner-Smith come protagonista. Il progetto prequel dello show Netflix con Henry Cavill , visibile anche su Sky Q , si ritrova a fronteggiare un cambio di programma decisamente importante.

The Witcher: Blood Origin, cosa sappiamo

In attesa di scoprire chi sarà la nuova attrice incaricata di interpretare la parte di Éile, ecco cosa sappiamo della serie prequel “The Witcher: Blood Origin”. Il personaggio chiave era stato descritto come una guerriera incaricata di proteggere la propria regina. Si lascia però dietro questa vita, abbandonando il clan di cui faceva parte per seguire le vie del suo cuore. Grazie alla sua voce divina, diventa una musicista nomade.

Al suo fianco il personaggio di Fjall, guerriero cresciuto in un clan nel quale ricopriva il ruolo di protettore del re. Porta dentro sé un dolore bruciante per la perdita di una persona amata in battaglia. È alla ricerca di redenzione e si ritrova a lottare al fianco di alleato improbabili. Ha sete di vendetta e proverà a ottenerla in un continente invaso dal caos.

Lo show sarà ambientato 1200 anni prima degli eventi di “The Witcher”. Verranno presentati gli eventi che hanno condotto al momento in cui i mondi dei mostri, degli uomini e degli elfi si sono fusi, divenendo un’unica realtà. È in programma un totale di sei episodi, con lo scrittore Andrzej Sapkowski coinvolto come consulente.