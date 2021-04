Anne Boleyn: il teaser trailer della serie tv su Anna Bolena

L’attesissima serie su Anna Bolena di Channel 5 finalmente si svela, offrendoci le prime immagini (in movimento, dato che le foto di scena erano già state diffuse). Ecco il primo video che anticipa cosa vedremo nello show in cui Jodie Turner-Smith veste i panni della seconda moglie di Re Enrico VIII

Un teaser trailer brevissimo, di soli 20 secondi, ma tanto basta per farci ipnotizzare dall’attesissima serie televisiva Anne Boleyn.



Lo show originale di Channel 5 in cui Jodie Turner-Smith veste i panni della seconda moglie di Re Enrico VIII è già sulla bocca di tutti.



“There is a new queen in town” (c’è una nuova regina in città), afferma il magazine statunitense Variety, come il teaser stesso riporta.



“The hottest royal drama since The Crown” (il dramma reale più interessante dai tempi di The Crown), secondo Cosmopolitan, come campeggia a grandi lettere in sovrimpressione nel video.



Jodie Turner-Smith è Anna Bolena

approfondimento Anne Boleyn: Jodie Turner-Smith è Anna Bolena La clip brevissima ci mostra una Jodie Turner-Smith incedere alla corte reale. Protagonista, assieme a lei, è una preoccupazione palpabile sul volto. La trepidazione personificata, insomma.

Con un’espressività che già alcune foto di scena ci avevano offerto, la modella e attrice britannica interpreta in maniera strepitosa questo personaggio così affascinante della storia.



La scelta del casting non è stata immune a polemiche riguardanti l’inesattezza storica per via del colore della pelle della protagonista, diverso da quello della sovrana caucasica. Tuttavia, da quel poco che per ora abbiamo potuto vedere della serie su Anna Bolena, Jodie Turner-Smith è quasi all’unanimità da chapeau.



“Jodie è una regina al naturale. È magnetica e ha questa profonda dignità che porta alla parte”, ha dichiarato durante un’intervista al magazine statunitense Deadline la sceneggiatrice Hedderwick Turner.



Lo show è composto da tre episodi in cui verrà raccontata la storia di Anna Bolena dal suo declino, analizzando i conflitti religiosi e politici che sono culminati nello scisma anglicano, per finire con l’accusa di tradimento. Il tono della narrazione seguirà i canoni del thriller psicologico, narrando la storia con suspense, colpi di scena e tutti quegli ingredienti succulenti che sono il piatto forte di questo genere.