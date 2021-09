The Witcher 2, il trailer della nuova stagione

approfondimento

The Witcher 2, una foto mostra quattro nuovi witcher: ecco chi sono

I nuovi episodi arriveranno il prossimo 17 dicembre, visibili anche su Sky Q e NOW Smart Stick. Il trailer è una sorta di sunto di quanto accaduto fino a questo punto. Al suo interno, però, vi è spazio per svariate scene inedite tratte dalle nuove puntate. Durante l’evento, inoltre, spazio anche a Lauren Schmidt Hissrich, showrunner della serie.

È stata lei ad annunciare il rinnovo ufficiale di “The Witcher” per una terza stagione. L’analisi di questo vasto universo, però, non si limiterà alla serie TV principale. La piattaforma ha già reso chiaro il concetto con “Nightmare of the Wolf”, film d’animazione ambientato nel passato, rispetto alle avventure di Geralt, incentrato su Vesemir, maestro del celebre witcher. La showrunner ha spiegato come vi saranno altri progetti del genere. Spazio per un nuovo film anime, oltre al già annunciato “The Witcher: Blood Origin”, show spin-off.