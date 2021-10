The Witcher, il trailer della seconda stagione della serie tv

Lo show di Netflix sarà disponibile in streaming dal 17 dicembre, visibile anche su Sky Q e tramite app con NOW Smart Stick. Racconterà ancora le avvuntere di Geralt di Rivia (interpretato da Henry Cavill) alle prese con mostri, elfi e umani in un fantasy di ambientazione medievale

Geralt di Rivia è pronto a tornare sugli schermi di tutto il mondo. La seconda stagione di The Witcher, fortunata serie tv Netflix, visibile anche su Sky Q e tramite app con NOW Smart Stick, sarà disponibile in streaming dal 17 dicembre. E a poco meno di due mesi di distanza da quella data, la showrunner Lauren Schmidt Hissrich, i membri del cast Joey Batey (Jaskier) e Kim Bodnia (Vesemir), il production designer Andrew Laws e la costume designer Lucinda Wright hanno sorpreso i fan con il lancio in anteprima mondiale dell'attesissimo trailer della seconda stagione della serie nel corso del panel dedicatole all’interno di Lucca Comics & Games. Guarda il trailer nel video in alto su questa pagina.