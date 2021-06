The Witcher 2, un teaser trailer dedicato a Ciri

The Witcher 2, trama e cast

Ritorna “The Witcher” con una seconda e attesissima stagione. Henry Cavill sarà nuovamente Geralt di Rivia, stavolta impegnato in un adattamento dei primi due romanzi della saga. Il condottiero ritiene Yennefer ormai defunta e decide di portare Ciri via con sé. La giovane è sotto la sua protezione, in un mondo in guerra che non conosce altro che bagni di sangue. La conduce lì dove lui è stato addestrato, così da tramutarla in una witcher, ma soprattutto tenendola al sicuro e insegnandole a gestire il grande potere che si cela dentro di lei.

Ecco il cast della seconda stagione:

Henry Cavill: Geralt di Rivia

Anya Chalotra: Yennefer di Vengerberg

Freya Allan: Ciri

Joey Batey: Ranuncolo

MyAnna Buring: Tissaia de Vries

Eamon Farren: Cahir

Anna Shaffer: Triss Merigold

Royce Pierreson: Istredd

Mimi M Khayisa: Fringilla Vigo

Yasen Atour: Coen

Agnes Born: Vereena

Paul Bullion: Lambert

Basil Eidenbenz: Eskel

Aisha Fabienne Ross: Lydia

Kristofer Hivju: Nivellen

Mecia Simson: Francesca

Kim Bodnia: Vesemir

The Witcher, appuntamento al 9 luglio

Su Twitter i fan di “The Witcher” sono impazziti nelle ultime ore, dopo aver assistito a una chiacchierata social tra l’account ufficiale della serie Netflix, visibile anche su Sky Q e NOW, e quello di CD Projekt Red, casa di sviluppo del videogioco omonimo.

È spuntata di colpo una data. Un appuntamento fissato tra le due realtà, videoludica e televisiva. Occhi puntati sul prossimo 9 luglio, che per molti rappresenta la data d’uscita della serie. Un’ipotesi non plausibile, anche se di certo vi saranno dei lanci intriganti.

In quel giorno si terrà l’evento fan virtuale WitcherCon, che celebrerà il franchise. Lo show si terrà sui canali Twitch e YouTube di Netflix venerdì 9 luglio alle ore 19.00. Sarà seguito da un secondo stream, che si terrà sabato 10 luglio alle ore 3.00, sugli stessi canali.

Spazio a svariati panel divertenti e interattivi, con novità, esclusive scene dietro le quinte e rivelazioni a lungo attese. Potrebbe essere spazio anche per un trailer e magari per una data d’uscita ufficiale.