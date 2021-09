Lucca Comics & Games 2021: il programma del 55esimo anno

Dai fumetti, alla musica, passando per Dante: la città toscana si prepara ad accogliere gli appassionati dal 29 ottobre al 1° novembre. Ingressi limitati e biglietti preacquistati per vivere l'evento in sicurezza. il sindaco Tambellini: "Una ripresa della cultura" Condividi:

Sarà un’edizione diversa, spalmata sul territorio cittadino, tra i palazzi e le piazze del centro storico e altri due poli, quello fieristico e il Palazzetto dello Sport. Sarà un’edizione con gli accessi limitati, circa 20 mila persone al giorno tutte munite di biglietto e un’area riservata specificamente ai cosplayer. Qualcuno mancherà (Panini Comics ha annunciato la sua assenza “fisica” e sarà presente solo in via digitale), ma quello che conta davvero è che Lucca Comics & Games ritorna in presenza. Ed è un primo “ritorno alla normalità, una ripresa della cultura”, come spiega il sindaco della città toscana Alessandro Tambellini.

"A riveder le stelle" vedi anche Milano Fashion Week 2021 al via, gli eventi e le sfilate in calendario La sicurezza di tutti e il rispetto delle normative anti-pandemia è la prima preoccupazione degli organizzatori, che il 21 settembre hanno iniziato a svelare i primi dettagli della rassegna nel corso di una conferenza stampa. La locandina, in primis, bella ed evocativa, disegnata da Paolo Barbieri: c’è Dante, presentissimo nei 700 anni della sua morte, che sovrasta Lucca come fosse un Nume tutelare, apre uno squarcio nel cielo e mostra le mura della città, e il claim, “a riveder le stelle”, citazione della Divina Commedia e frase particolarmente significativa dopo un anno di stop forzato per la manifestazione e non solo.

Il ruolo della musica leggi anche Matteo Bocelli annuncia l'uscita di Solo, il suo primo singolo Altre commemorazioni riguarderanno i 500 anni dall’arrivo in Garfagnana di Ludovico Ariosto e i 100 anni del Milite Ignoto. Un ruolo importante lo avrà la musica, declinata sotto forma di immagini con Rock’n’Comics. Con Pauahuas Rock Art Gallery, Pau dei Negrita, metterà in mostra i bellissimi disegni realizzati durante la pandemia e pubblicati sul profilo Instagram pau_scarabocchia; Caparezza presenterà una versione variant del suo album Exuvia con una cover pop-up disegnata da Simone Bianchi; i Lacuna Coil parleranno del loro rapporto con Batman dopo che la mini serie Death Metal li ha visti protagonisti di una variant cover; il rapper Shade racconterà la sua passione per Naruto.

I principali ospiti: da Roberto Saviano a Carlo Lucarelli approfondimento La Divina Commedia, il Dante versione manga di Go Nagai Tra gli ospiti ci sarà anche Roberto Saviano, per presentare il fumetto autobiografico “Sono ancora vivo”, realizzato con il disegnatore israeliano Asaf Hanuka, mentre l’autore americano Ryan Ottley porterà con sé “Rick Grimes 2000” nel contesto delle celebrazioni organizzate da Saldapress per i 10 anni di Skybound di Robert Kirckman. Ci sarà Sky Arte, con Carlo Lucarelli per “In compagnia del lupo. Il cuore nero delle fiabe”. E ancora Mauro Corona col figlio Matteo, che ha realizzato la versione a fumetti del romanzo del padre “L’Ombra del bastone”.

Gli eventi in città leggi anche Leyna Bloom, la prima transgender sulla cover di Sports Illustrated La narrativa avrà la sua casa in Luk for fantasy, in piazza San Martino e una mostra per i 20 anni delle miniature di Cmon sarà ospitata nella Chiesa dei Servi. Villa Bottini diventerà Villa Cosplay per ospitare sfilate e photoboot in assoluta sicurezza. Palazzo Ducale ospiterà una mostra sull’arte di Will Eisner mentre al Graphic Novel Theater andrà in scena la versione drammaturgica di “Corpicino” di Tuono Pettinato. Naturalmente ampio spazio sarà concesso all’universo Games, ospitato nell’Area Cavallerizza e al Real Colleggio. All'Auditorium San Romano si terrano gli Italian Esports Open. Il Polo Fieristico, invece, sarà la casa del mondo Japan. Gli eventi saranno trasmessi anche online in streaming e sarà confermata l’esperienza dei Campfire con negozi che aderiranno alla manifestazione in tutta Italia.