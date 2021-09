Panini Comics non partecpierà alle fiere autunnali del 2021

Il Lucca Comics & Games e il Romics si avvicinano. Ma quest'anno non ci saranno gli eroi Marvel, DC Comics e nemmeno Topolino. L'editore modenese ha comunicato la scelta di non partecipare a causa della pandemia, scegliendo quindi la linea della prudenza

Manca sempre meno al ritorno in presenza del Lucca Comics & Games e del Romics. Le fiere autunnali per eccellenza, dopo essersi adattati lo scorso anno alle restrizioni dovute alla pandemia, dovranno però rinunciare a uno dei più importanti ospiti del settore del fumetto. Panini Comics, la storica casa editrice di Modena, non ci sarà.

Non ci saranno gli eroi Marvel o DC, e nemmeno Topolino

La notizia arriva da un comunicato poi riproposto anche sui vari canali social Panini.

Se i contenuti digitali rimangono garantiti, lo stand non ci sarà. “Nonostante i notevoli e lodevoli sforzi profusi dalle diverse organizzazioni”, si legge, “l’attuale situazione sanitaria ci impedisce di partecipare con le consuete modalità. Abbiamo quindi deciso di mantenere una linea prudenziale”. Nel caso del Lucca Comics & Games, che si terrà dal 29 ottobre al 1° novembre, potranno accedervi al massimo 20 mila persone al giorno e con il biglietto nominale già acquistato. Misure di contenimento identiche adottate anche dal Romics (30 settembre - 3 ottobre). Con Panini, quindi, mancheranno tutte le sue sottoetichette come Planet Manga e le serie Marvel, DC Comics e Topolino. I titoli che sarebbero stati presentati in anteprima agli eventi, spiega l’editore, saranno comunque disponibili all’acquisto già dalla settimana precedente alle fiere. Magra consolazione per gli appassionati di tutto il mondo.