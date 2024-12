Fotografia, a Trieste l’inaugurazione della mostra sulla famiglia Wulz

Lifestyle

L’affollato mondo subacqueo dei girini di rospo occidentale è stato immortalato in un suggestivo scatto del fotoreporter canadese Shane Gross, vincitore del prestigioso contest Wildlife Photographer of the Year 2024. Per celebrare il suo 60esimo anniversario sarà il Natural History Museum di Londra a premiare le 100 immagini selezionate nel concorso, tra più di 59mila candidature e 117 Paesi e territori esplorati. La cerimonia è prevista per l'11 ottobre.