Londra, Shane Gross vince il Wildlife Photographer of the Year 2024

8/20 John E Marriott

John E Marriott, On Watch (Canada) Per la categoria Animal portraits, John E Marriott inquadra una lince che riposa, con i suoi giovani adulti che si riparano dal vento freddo alle sue spalle. Il fotografo ha seguito questa famiglia per quasi una settimana, indossando le racchette da neve e portando con sé un'attrezzatura fotografica leggera per farsi strada nelle foreste innevate. Quando le tracce fresche lo hanno condotto al gruppo, si è tenuto a distanza per assicurarsi di non disturbarli.