Roma, gli eventi di Natale in programma a Palazzo Velabro

Gli eventi

La proposta artistica di Palazzo Velabro sarà la rassegna “La fotografia di Luisa Lambri incontra i disegni di Ettore Spalletti”, in collaborazione con Galleria Vistamare diretta da Benedetta Spalletti, in esposizione fino al 30 giugno 2025. L’arte prosegue al piccolo Cinema Velabro, una sala da soli sei posti. La programmazione sarà dedicata ai grandi classici natalizi, tra cui “Quel piccolo grande miracolo di Natale”, “Nightmare Before Christmas”, “Un Miracolo sotto l’albero”, “A Christmas Kiss” e molti altri. Nell'edificio anche il Ristorante Apicio16, dal nome del celebre gastronomo la cui passione per il cibo ha stabilito l’essenza della cucina romana. Qui verranno serviti il pranzo di Natale e il cenone di Capodanno.