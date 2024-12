Natale 2024, cosa fare a Roma: gli eventi in programma

Impossibile andare a Roma, anche nel periodo natalizio, e non fare visita ai suoi luoghi più simbolici, alcuni dei quali resi ancora più suggestivi con l’aggiunta di addobbi e luminarie. Ecco quelli imperdibili da inserire nel vostro itinerario. Uno dei luoghi più simbolici della Capitale è sicuramente Piazza San Pietro che, ogni anno, ospita un bellissimo presepe offerto da una città italiana. Quello del Natale 2024 proviene da Grado, in provincia di Gorizia, ambientato nella grande laguna vivente, ricca di oltre un centinaio di mote, cioè di piccoli isolotti, che si estende accanto all’isola, con la Natività che trova spazio all’interno di un casóne, la caratteristica costruzione di canne abitata dai pescatori.

Concerto di Natale

Il 14 dicembre, all’Auditorium della Conciliazione di Roma, si terrà il classico Concerto di Natale organizzato da ormai 30 anni dal Vaticano. Sul palco saliranno grandi artisti di fama internazionale del pop, del rock, del soul, del gospel e della lirica, i quali si esibiscono dal vivo accompagnati dall’Orchestra Italiana del Cinema per festeggiare insieme la ricorrenza del Natale in un concerto che ripropone i motivi più classici e più evocativi della festa. Lo spettacolo, per chi non riuscisse a partecipare dal vivo, viene trasmesso anche in televisione.

Mercatini e attrazioni

Ma aldilà degli aspetti religiosi di questa festività, Roma sa offrire tante altre cose da fare e da vedere. Dai mercatini natalizi allestiti in diverse parti della città agli spettacoli musicali o luminosi, fino ai parchi divertimenti. Inoltre le piazze più belle del mondo si vestono a festa per ospitare i mercatini di Natale di Roma. Uno degli scenari più amati è sicuramente quello di Piazza Navona, dove oltre 100 bancarelle sono aperte dal 1 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025, insieme alla casetta di Babbo Natale. Gli altri mercatini sono allestiti in Campo de’ Fiori, in Via del Corso e a Villa Borghese. Quest’ultima presenta nuove attrazioni (più di 10), oltre che 300 artisti internazionali e uno spazio espositivo di oltre di 60.000 metri quadri.