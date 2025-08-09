Usa, bulldog francese Petunia vince titolo 'Cane più brutto del mondo'

Esplora tutte le offerte Sky
Usa, il bulldog francese Petunia ha vinto il titolo di 'Cane più brutto del mondo'

Mondo
Il cane e la sua padrona hanno ritirato il premio di 5.000 dollari oltre che un volo per New York per partecipare al Today Show della Nbc. Il concorso si è tenuto in California

Il cane più brutto del mondo si chiama Petunia ed è una cagnolina di 2 anni un incrocio di Bulldog francese senza pelo. Il concorso 'Ugliest dog in the world' si è tenuto oggi alla Fiera della Contea di Sonoma, nella città californiana di Santa Rosa. La proprietaria Shannon Nyman, originaria dell'Oregon, ha ritirato il premio di 5.000 dollari per conto di Petunia, che si presenta con zampe corte e  muso rugoso. Il cane e la sua padrona hanno anche vinto un volo per New York per partecipare al Today Show della Nbc, lunedì prossimo. Il secondo posto con un premio di 3.000 dollari è stato conquistato da Jinny Lu, un carlino di 5 anni con la lingua storta e sporgente, che ha partecipato senza successo anche all'edizione del 2023. 

Un concorso storico

Il concorso si tiene in California dagli anni '70, i cani in gara sono presentati su un palco davanti a un pubblico gremito, con una giuria che vota in base all'aspetto e alla personalità del cane. Gli organizzatori del concorso insistono sul fatto che la bruttezza non è l'unica caratteristica ricercata e che vengono valutati anche altri aspetti dei cani. Molti degli animali in concorso provengono da rifugi e canili. Il contest mira a incoraggiare l'adozione degli animali randagi, piuttosto che la ridicolizzazione del loro aspetto.

 

