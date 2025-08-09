Usa, bulldog francese Petunia vince titolo 'Cane più brutto del mondo'

Il cane e la sua padrona hanno ritirato il premio di 5.000 dollari oltre che un volo per New York per partecipare al Today Show della Nbc. Il concorso si è tenuto in California

Il cane più brutto del mondo si chiama Petunia ed è una cagnolina di 2 anni un incrocio di Bulldog francese senza pelo. Il concorso 'Ugliest dog in the world' si è tenuto oggi alla Fiera della Contea di Sonoma, nella città californiana di Santa Rosa. La proprietaria Shannon Nyman, originaria dell'Oregon, ha ritirato il premio di 5.000 dollari per conto di Petunia, che si presenta con zampe corte e muso rugoso. Il cane e la sua padrona hanno anche vinto un volo per New York per partecipare al Today Show della Nbc, lunedì prossimo. Il secondo posto con un premio di 3.000 dollari è stato conquistato da Jinny Lu, un carlino di 5 anni con la lingua storta e sporgente, che ha partecipato senza successo anche all'edizione del 2023.