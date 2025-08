Pescara, non vedente lasciata a piedi da tassista: “Niente cani"

È rimasta a piedi alla stazione di Pescara perché l’autista del taxi che avrebbe dovuta portarla a Montesilvano si è rifiutato di far salire in auto il suo cane. Protagonista di questa antipatica disavventura di inizio agosto (raccontata dalle pagine locali del Messaggero) è una donna non vedente, di origini portoghesi, da tempo trasferitasi in Emilia-Romagna.