Medio Oriente, Israele: "Pronti all'accordo, ma senza Hamas a Gaza"

Israele si dice pronto a un accordo per riavere gli ostaggi, ma con la tregua solo dopo la distruzione di Hamas. Intanto continuano i raid sulla Striscia: i media riportano 12 morti in un attacco israeliano a Rafah e Khan Yunis. Altri 10 morti in due attacchi israeliani sui campi profughi di Bureij e Nuseirat, nel centro di Gaza. Almeno 12 miliziani sarebbero stati uccisi stanotte in un altro raid vicino ad Aleppo, in Siria