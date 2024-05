Nikky Haley scrive sui missili israeliani "eliminateli", foto è virale

L'ex ambasciatrice dell'Onu ed esponente del partito repubblicano, in visita in Israele, ha messo la sua firma su alcuni missili destinati a colpire Gaza e aggiunge: "America ama Israele, sempre". L'immagine, rilanciata dal politologo statunitense Ian Bremmer, fa il giro dei social

"Finish them", cioè “finiteli, eliminateli”. La firma è quella di Nikky Haley, ex ambasciatrice americana all'Onu ed esponente di spicco del partito repubblicano. Queste parole le scrive Haley in persona, appena sbarcata in visita nello Stato ebraico, con un pennarello su alcuni missili israeliani. E aggiunge: "America ama Israele, sempre". La sua foto mentre, china, scrive queste frasi è diventata virale sui social. (GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA SULLA GUERRA IN MEDIORIENTE)