Israele-Hamas, news. Tank israeliani al centro di Rafah. LIVE

Tank israeliani al centro di Rafah. L'esercito parla di azioni mirate nel Corridoio Filadelfia “contro obiettivi terroristici” con l'intento in ogni caso di non colpire civili non coinvolti. Intanto, giallo su un nuovo raid sulle tende degli sfollati a ovest della città: almeno 7 morti dicono i palestinesi, 20 per Hamas. Ma Israele smentisce. Gli Stati Uniti si dicono "profondamente rattristati" per i raid israeliani a Rafah e invitano Israele a "rispettare i diritti umanitari". Israele ha consegnato ai mediatori di Egitto, Qatar e Usa un proposta "ufficiale scritta e aggiornata" su un possibile accordo per il rilascio degli ostaggi. L'Unrwa, l'agenzia dell'Onu per i profughi, fa sapere che nelle ultime tre settimane un milione di persone sono fuggite. L'Ue divisa sulle sanzioni a Israele.





Gli approfondimenti:

Per ricevere le notizie di Sky TG24: