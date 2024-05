Israele - Hamas, nuovi raid su Rafah. Si riunisce l'Onu. LIVE

Carri armati israeliani proseguono attacchi a Rafah. Fonti palestinesi sostengono che alcuni depositi di aiuti sono stati dati alle fiamme. Secondo la Cnn, munizioni prodotte negli Usa sono state utilizzate domenica nell'attacco israeliano contro un campo profughi a Rafah che ha provocato 45 morti. Il Consigliere per la sicurezza nazionale di Israele Hanegbi ha detto che 'i combattimenti a Gaza continueranno per altri 7 mesi'. Il Consiglio di sicurezza dell'Onu si riunisce per esaminare la proposta di risoluzione dell'Algeria che chiede a Israele di 'fermare immediatamente la sua offensiva militare a Rafah'. Sisi: 'I palestinesi non siano costretti a lasciare Gaza





