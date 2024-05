Israele-Hamas, Netanyahu torna primo nei sondaggi dopo un anno. LIVE

Il partito Unità Nazionale del ministro del gabinetto di guerra Gantz ha presentato un disegno di legge per sciogliere la Knesset e indire elezioni anticipate in Israele a un anno dalla strage del 7 ottobre. Il partito di Gantz non ha la maggioranza per sciogliere il Parlamento e la coalizione di Netanyahu ha i numeri per continuare con il governo. Ma la decisione indica la grande spaccatura nella coalizione. Tanto più nel giorno in cui i sondaggi tornano dopo un anno ad indicare Netanyahu come premier preferito con il 36% contro il 30% del leader centrista.





