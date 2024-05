Biden: Israele propone ritiro per 6 settimane, Hamas accetti l'accordo

Per il presidente Usa ci sarebbe sul tavolo una roadmap per il cessate il fuoco nella Striscia, che potrebbe favorire la liberazione degli ostaggi. "È l'ora che questo conflitto finisca". Poi attacca Trump: "Pericoloso dire che un processo è truccato"

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha rivelato che Israele avrebbe proposto ad Hamas una roadmap per il cessate il fuoco a Gaza (GUERRA IN MEDIORIENTE, TUTTI GLI AGGIORNAMENTI). "Israele ha proposto ad Hamas il ritiro di tutte le sue truppe da Gaza per sei settimane", ha spiegato Biden, per poi rivolgersi alla controparte. "Questo è il momento che Hamas venga al tavolo dei negoziati e accetti l'accordo", ha esortato il presidente americano aprendo una via per il rilascio degli ostaggi. "È il momento che questa guerra finisca", ha aggiunto ancora Biden.

Proposta di Israele divisa in tre fasi

La proposta israeliana, ha spiegato Biden, prevede tre fasi: la prima, di sei settimane, prevede "un cessate il fuoco pieno e completo, il ritiro delle forze israeliane da tutte le aree popolate di Gaza e il rilascio di un certo numero di ostaggi tra cui donne, anziani, feriti in cambio di centinaia di prigionieri palestinesi". I civili palestinesi potranno tornare alle loro case e ai loro quartieri in tutte le aree di Gaza, compreso il Nord, ha aggiunto il presidente americano, precisando che aumenteranno gli aiuti umanitari. La fase due prevede la fine definitiva e la cessazione delle ostilità "in base alle negoziazioni che avverranno nella fase uno" e, infine, nella fase tre "inizierà un importante piano di ricostruzione di Gaza".