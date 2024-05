Caso Stormy Daniels, Trump dopo la condanna: "Processo truccato". LIVE

Il tycoon commenta in conferenza stampa il verdetto che l'ha reso il primo ex presidente degli Stati Uniti condannato in un processo penale e il primo candidato presidenziale a correre come pregiudicato: "Non ho mai falsificato i conti". Poi dice: "Se fanno questo a me lo possono fare a tutti. Tutto questo è più importante di me e della mia presidenza, sto lottando per la nostra Costituzione"