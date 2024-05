Introduzione

Non era mai successo che un ex presidente degli Stati Uniti d'America venisse giudicato responsabile di quanto accusato in un processo penale. E nemmeno che lo fosse un candidato alle presidenziali. Mentre si attende la pronuncia della pena, fissata per l'11 luglio, il tycoon ha già fatto sapere che farà appello. Ma cosa significa tutto questo per la sua corsa alla Casa Bianca? C'è il rischio che finisca in prigione?