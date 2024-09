Introduzione

A partire dal 2 aprile 2025 anche i cittadini dell’Unione europea dovranno chiedere il visto elettronico, ottenibile tramite app o compilando un modulo online e pagando 10 sterline. L’Eta, che è collegato al passaporto, consente di effettuare più viaggi nel Regno Unito per soggiorni fino a 6 mesi alla volta nell'arco di due anni. Per i viaggiatori non europei invece l’obbligo scatta prima, dall'8 gennaio del prossimo anno.