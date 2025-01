Canada, chi sono i possibili successori dopo le dimissioni di Trudeau

Introduzione

Il primo ministro Justin Trudeau ha annunciato che lascerà l'incarico non appena il partito liberale al governo sceglierà un nuovo leader, dopo mesi di crollo dei sondaggi e divisioni interne e a seguito di una lunga crisi politica che ha visto i principali alleati dei liberali esortarlo a lasciare. Non è chiaro per quanto tempo Trudeau rimarrà in carica come premier ad interim. Le elezioni sono previste nel Paese entro il 20 ottobre.

Intanto è già scattato il toto nomi sul suo successore. E tra i favoriti ci sono tre donne: l'attuale ministra dei Trasporti, Anita Anand, l'ex vice premier e ministra delle Finanze Chrystia Freeland e l'attuale ministra degli Esteri, Melanie Joly. Circola però anche il nome dell'ex presidente della Banca centrale canadese, Mark Carney.