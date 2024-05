Milioni i repost per la foto "All eyes on Rafah". Ma è vero attivismo?

L'immagine, creata con l'intelligenza artificiale e ricondivisa oltre 50 milioni di volte solo su Instagram, ha fatto il giro del mondo ma anche attirato critiche e perplessità. Il sociologo Davide Bennato spiega che cos'è lo slacktivism, "per utenti pigri": "Si tratta di un'attivismo a bassa intensità che coinvolge utenti che non condividerebbeo mai immagino forti o crude". Una moda? Anche. Ma che senza quel tipo di tono non avrebbe mai raggiunto una platea così enorme

“Tutti gli occhi su Rafah”. Il numero di sguardi sull’immagine diventata virale negli ultimi giorni ha raggiunto decine milioni di persone: oltre 50 milioni di condivisioni nelle storie su Instagram (una delle più condivise della storia), oltre 12 su Facebook e 18 su X. L’immagine, creata con l’intelligenza artificiale, mostra file ordinate di tende che formano un campo profughi e si estendono in lontananza su un terreno polveroso circondato da montagne. Al centro, strutture bianche che compongono le parole "All eyes on Rafah", città palestinese nel Sud della striscia di Gaza, dove domenica scorsa un brutale attacco israeliano ha ucciso almeno 45 civili palestinesi a causa di un enorme incendio in un campo profughi.

La frase-slogan - secondo i media internazionali - sarebbe stata pronunciata da Rik Peeperkorn, rappresentante dell'Oms a Gaza e in Cisgiordania, a febbraio. Mentre Gaza si preparava ad un'estensione dell'invasione di terra da parte di Israele, il funzionario Onu dichiarò: "Tutti gli occhi sono puntati su Rafah". Lo "slogan" trasferito nel post quattro mesi dopo ha fatto il giro del mondo. E, secondo gli esperti, si tratterebbe di una delle prime opere di attivismo virale create dall'intelligenza artificiale. Ma perché proprio questa foto “sintetica” ha toccato la sensibilità di milioni di persone nel mondo, comprese celebrities e politici? Non stupisce che il massacro del 26 maggio abbia provocato un'ondata di indignazione e acceso il sostegno per la popolazione palestinese sui social media, ma perché la portata della diffusione di quello scatto è stata così esponenziale?

Le critiche, da Meta agli utenti



Insieme ai milioni di condivisioni, l'immagine ha portato con sé diverse critiche contro Meta, accusata fin dall'inizio del conflitto di censurare le immagini degli attacchi a Gaza limitandone la diffusione o nascondendole dietro avvisi di contenuti sensibili. Matt Navarra, consulente di social media e analista del settore, ha detto a Nbc News che l'immagine potrebbe essere un modo per gli attivisti di condividere il loro messaggio giocando secondo le regole delle piattaforme di social media: "Probabilmente l'immagine sta eludendo parte del controllo automatizzato sulla piattaforma, perché è un'immagine generata dall'intelligenza artificiale e non c'è nulla che sia estremamente pericoloso o controverso". Niente violenza, niente sangue, niente bambini in condizioni disumane.



Ma le critiche a questa operazione di repost di massa non riguardano solo Meta: da parte degli utenti più attivi politicamente sono anche dirette a quei milioni di utenti che invece non hanno mai manifestato solidarietà nei confronti del popolo palestinese da ottobre a oggi, né hanno espresso posizioni sul conflitto in corso. "Un’immagine realizzata dall’AI non basta. Condividete dati e infografiche, informatevi, donate, partecipate alle proteste" è, tra i tanti, il pensiero della tiktoker Isobel Dye in un video che ha avuto una grande impatto online. La domanda allora sorge spontanea: il mero repost di una storia può essere definito "attivismo"? Si tratta del cosiddetto "attivismo da poltrona".



Lo slacktivism, o 'attivismo da poltrona'

"Per capire bene quello che è successo con questa immagine dobbiamo prendere in considerazione più fattori", dice a Sky Tg24 Davide Bennato, docente di Sociologia dei media digitali all'università di Catania. Il primo è "sicuramente lo slacktivism, in italiano 'l’attivismo da poltrona', quello dei pigri. Si tratta di una tendenza molto presente oggi sui social, che consiste nell’appoggio a un movimento politico o l’altro semplicemente attraverso delle azioni mediali". Come cambiare la propria foto del profilo Facebook usando la bandiera arcobaleno nel mese del Pride, o usare l’hashtag #MeToo nel periodo in cui è scoppiato lo scandalo Weinstein nel mondo del cinema. E anche in un periodo storico come questo, segnato dai conflitti in Ucraina e in Medioriente, lo slacktivism è diventato protagonista: si vogliono esprimere le proprie posizioni all'interno del dibattito che si costruisce sui social, ma allo stesso tempo se ne vuole fare parte senza esporsi in modo attivo.