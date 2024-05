Guerra MO, ancora raid su Rafah. Hamas gela su ripresa negoziati. LIVE

L'artiglieria e l'aviazione israeliana hanno bombardato ancora nella notte Rafah, nel sud della Striscia di Gaza, nonostante la richiesta della Corte internazionale di Giustizia dell'Aja di cessare le operazioni militari nell'area. I bombardamenti hanno colpito Rafah, la città di Deir al-Balah nel centro della Striscia, Gaza City e il campo profughi di Jabalia nel nord dell'enclave palestinese. Il consigliere per la sicurezza nazionale israeliano Tzachi Hanegbi, in un comunicato congiunto con il ministero degli Esteri ha affermato che "Israele non ha condotto e non condurrà operazioni militari nell'area di Rafah che creino condizioni in grado di portare del tutto o in parte alla distruzione della popolazione civile palestinese". Un funzionario di Hamas ha fatto sapere che l'organizzazione palestinese non riprenderà i negoziati con Israele per il rilascio degli ostaggi fino a quando continuerà l'offensiva israeliana nella Striscia di Gaza. "Non c'e' ancora una data" ha affermato il funzionario a Reuters.





