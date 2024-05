Guerra a Gaza, sono 40 morti i in raid su campo profughi a Rafah. LIVE

Il ministro degli Esteri spagnolo, Jose Manuel Albares, ha condannato come "scandaloso ed esecrabile" un video pubblicato dal suo omologo israeliano Israel Katz intitolato "Hamas: Grazie Spagna" in cui si accostano immagini della bandiera spagnola e ballerini di flamenco a spezzoni delle atrocità compiute da miliziani di Hamas il 7 ottobre. "Non cadremo nelle provocazioni. Il video e' scandaloso ed

esecrabile", ha dichiarato Albares, sottolineando che "è scandaloso perchè tutto il mondo sa, compreso il mio collega in Israele, che la Spagna ha condannato le azioni di Hamas fin dal primo momento. Ed è esecrabile per l'uso di uno di questi simboli della cultura spagnola". Le relazioni tra Israele e Spagna sono molto tese dopo che Madrid la settimana scorsa ha annunciato che riconoscera' la Palestina come Stato insieme a Norvegia e Irlanda il 28 maggio e nei giorni scorsi due ministri del governo spagnolo hanno fatto riferimento a un "genocidio" in corso a Gaza.