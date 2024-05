Sky TG24 Live In Milano, oggi l'evento a Palazzo Reale. DIRETTA

Oggi Sky TG24 torna a Milano con il format che porta l’informazione nelle città italiane con incontri, dibattiti, panel, interviste e ospiti italiani ed internazionali dal mondo della politica, dell’economia, della cultura, dell’industria, della scienza, dello spettacolo. Il filo conduttore sarà quello delle imminenti elezioni europee che dal 6 al 9 giugno indicheranno il nuovo panorama politico dell’Unione Europea e il segno delle future scelte da assumere rispetto all'agenda degli Stati membri in un contesto geopolitico in costante mutamento. Alle ore 21 una serata d'eccezione con il panel Raccontami una storia: saliranno sul palco Stefano Nazzi, giornalista del Post, autore e podcaster true crime; Giorgio Porrà, storyteller e giornalista Sky Sport e Pablo Trincia, giornalista, autore e podcaster Sky TG24. Il programma della giornata comprende anche Tribù, l’approfondimento che vede Fabio Vitale confrontarsi faccia a faccia con i protagonisti della politica italiana, per raccontare le tante "tribù" della politica: fra europeisti e identitari, liberali e conservatori.





Gli ospiti





Saranno presenti personaggi politici, del mondo economico e culturale. Tra gli ospiti: Elena Bonetti (Azione), Emma Bonino (+Europa), Marina Elvira Calderone (ministra del Lavoro e delle Politiche Sociali), Giudo Crosetto (ministro della Difesa), Raffaele Fitto (ministro per gli Affari europei, le politiche di coesione e il PNRR), Maria Leptin (presidente del Consiglio Europeo della Ricerca), Francesco Lollobrigida (ministro dell’Agricoltura), Alfredo Mantovano (sottosegretario alla Presidenza del Consiglio), Gaetano Pedullà (M5S), Cecilia Strada (Pd) e Paolo Zangrillo (ministro per la Pubblica amministrazione). Ospite anche Gino Cecchettin e personaggi dal mondo dello sport come Beppe Bergomi (commentatore Sky Sport), Fabio Caressa (telecronista e conduttore Sky Sport), Leonardo Fabbri (medaglia d’argento ai mondiali Budapest 2023 nel lancio del peso. Poi ancora Matteo Laffranchi (responsabile di Rehab Technologies IIT-Inail), Nicoletta Manni (Étoile Teatro alla Scala), Raffaele Morelli (psichiatra e psicoterapeuta) ed Eugenio Santoro (ricercatore dell’Istituto Mario Negri di Milano).





Tutte le info su Live In:

◦ Il programma

◦ Gli ospiti

◦ Come partecipare come pubblico

Per ricevere le notizie di Sky TG24:

◦ La newsletter sulle notizie più lette (clicca qui)

◦ Le notifiche su Facebook Messenger (clicca qui)

◦ Il canale WhatsApp di Sky TG24 (clicca qui)