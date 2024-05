Live In Milano, Nicoletta Manni: titolo di étoile è punto di partenza

Nicoletta Manni ieri sera era sul palco con la Bayadère di Nureyev. "Quella di ieri sera è stata una prima vincente e un momento importante perché abbiamo portato in scena per la prima volta questo spettacolo due anni fa con tutti i problemi del periodo della pandemia. Portarlo in scena con tutti i ballerini e gli allievi della scuola è stata una rivincita per tutti". L'étoile della Scala apre con questo ricordo la sua partecipazione a Live In Milano, l'evento di Sky TG24 da Palazzo Reale. (LIVE IN MILANO, GLI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE)