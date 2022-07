In ginocchio davanti alla sua Giulietta, sul palco dell’Arena di Verona, con l’anello di rito tra le mani. Finale con proposta di matrimonio a sorpresa in una delle tappe più attese del Roberto Bolle & Friends. Durante gli applausi Timofej Andrijashenko ha chiesto a Nicoletta Manni, entrambi primi ballerini del Teatro alla Scala di Milano, di sposarlo dopo aver interpretato insieme il celebre passo a due di Romeo e Giulietta. Lacrime, stupore, un abbraccio interminabile e applausi di tutto il pubblico presente in un’Arena sold out per i due splendidi danzatori che da diversi anni sono una coppia anche nella vita. E che sul palco si sono detti sì.