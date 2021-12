Scala, i primi ballerini Manni e Andrijashenko a Sky Tg24. VIDEO

Il ricordo di A Riveder le stelle, lo spettacolo andato in streaming in un teatro completamente vuoto. L’eredità di Carla Fracci (QUI L'ULTIMA INTERVISTA), con cui hanno avuto l’onore di lavorare nella preparazione di Giselle lo scorso gennaio. La stagione del balletto che riparte con un titolo attesissimo: La Bayadère firmata da Rudolf Nureyev. Una versione mai rappresentata da una compagnia al di fuori dell’Opéra di Parigi ripresa dal direttore Manuel Legris che andrà in scena con un allestimento completamente nuovo firmato da Luisa Spinatelli. I primi ballerini del Teatro alla Scala Nicoletta Manni e Timofej Andrijashenko, ospiti a Live In Courmayeur, hanno ripercorso quest’ultimo anno così difficile per tutti a causa della pandemia ricordando tutte le tappe vissute. Il silenzio e il senso di vuoto tra i palchi e in platea, gli streaming, il ritorno finalmente del pubblico a capienza prima ridotta e poi piena.

Fino a questo momento attesissimo di ripartenza con il Macbeth di Giuseppe Verdi, l’opera con la direzione musicale di Riccardo Chailly e la regia di Davide Livermore che inaugura la stagione dell’opera e segna il ritorno della Prima della Scala con il pubblico, e con il capolavoro firmato da Nureyev che aprirà le danze il 15 dicembre.