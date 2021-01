Scala, dopo l’opera torna il balletto: in streaming Giselle. VIDEO

Il Corpo di Ballo sale di nuovo sul palco del Piermarini, per la prima volta dal lockdown, con un grande classico del repertorio, simbolo del romanticismo. Gli artisti sono stati preparati dalla più grande Giselle della storia della danza. Sky Tg24 ha assistito alla registrazione dello spettacolo in un teatro vuoto

Torna la danza al Teatro alla Scala . Dopo la prima opera lirica dall’inizio del lockdown ( LO SPECIALE ), anche il Corpo di Ballo risale sul palco del Piermarini con Giselle, grande classico del repertorio, simbolo del romanticismo. Un balletto preparato dagli artisti con l’eccezionale supervisione di Carla Fracci, invitata dal neodirettore Manuel Legris. “La mia prima Giselle lavorata con il grande insegnamento di un’artista che ha segnato la storia della danza. Lei è stata Giselle, la vera Giselle” sottolinea entusiasta a Sky Tg24 la prima ballerina Martina Arduino. “L’attenzione è stata messa sui dettagli, sull’intensità degli sguardi, sul cambiamento del movimento degli occhi. Tanti piccoli segreti”. Segreti determinanti nella scena della follia, una delle più difficili in assoluto da un punto di vista interpretativo. “Mi ha fatto proprio capire il senso di quel momento, la natura di tutti i pensieri e soprattutto il loro evolversi. Avevo già imbastito la mia pazzia ma lei me l’ha reimpostata e l’ha resa vera”.

“La Fracci ci ha regalato il suo vissuto”

approfondimento

Danza, Nicoletta Manni a Sky Tg24: Noi possiamo curare l’animo. VIDEO

Per la prima ballerina Nicoletta Manni, che interpreta Giselle nel secondo atto, lavorare in sala con Carla Fracci è stato un dono magnifico. Un’esperienza unica per i danzatori che la Scala ha reso visibile trasmettendo in streaming due masterclass.

“Lei ci ha regalato il suo sapere, è stata con noi passo dopo passo in sala, ci ha aiutato a trovare il ruolo, la nostra personalità. Ci ha dato una visione completamente diversa, ci ha insegnato delle sensazioni, ci ha regalato il suo vissuto”. Un vissuto che l’ha resa la più grande Giselle di sempre.

“E’ riuscita a farci capire che Giselle non è materiale, non è una persona, è solo uno spirito, non può essere toccato, anche se ci provi svanisce come uno spirito” aggiunge il primo ballerino Timofej Andrijashenko.