Alfa in concerto a Piacenza: "Andate a prendervi i vostri sogni"

La testa tra le nuvole ma i pensieri nell'anima. Non è solo un concerto quello che Alfa sta portando in giro per l'Italia in questa estate di temperature bollenti e improvvisi, drammatici nubifragi. E' una esperienza perché su quel palco colorato, con una panchina che porta lo sguardo ad abbracciare tutto il pubblico, Andrea De Filippi racconta ansie e sogni di una generazione e aiuta, sollecita "quelli più grandi" a entrare nelle dinamiche, di vita, di inquietudini e di aspettative di chi oggi ha vent'anni, qualcosa in più qualcosa in meno. Dietro di lui c'è una macchina rodata da lunghi mesi in giro per l'Italia e che in autunno andrà alla conquista dell'Europa. Il lavoro fatto da Claudio Ferrante , il signor Artist First , e dal suo team insieme ad Alfa è un esempio di programmazione e condivisione raro nella stagione dell'individualismo radicale e radicato. E l'avere affidato a Matteo Bianchi la cura, perché di questo si tratta di cura, di un palco "pesante" quale è oggi quello di Alfa è il giusto punto esclamativo. Una volta c'era la Beat Generation di Jack Keruac, oggi c'è l'Urban Generation di Alfa .

ALFA: "ANDATE A PRENDERE I VOSTRI SOGNI"

Il viaggio inizia intorno alle 21.30 nel cortile di Palazzo Farnese, ovviamente sold out, e ad annunciare che si parte, oltre all'apparizione della band e di Alfa, sono le note di September, epico brano degli Earth, Wind & Fire, poi si balla con Come il Sole, Testa tra le Nuvole Pt. 2 (la prima parte arriverà un po' più tardi con Andrea al piano), Wanderlust e Tante Mila Volte. Da subito la sensazione è di un live compatto, con una sua filosofia che si concede un po' di casualità. Ed è quello che mi piace. Oggi troppi concerti sono costruiti come un film, dove l'improvvisazione e l'imprevisto vanno esorcizzati ab origine. L'Alfa Summer Tour - Non So chi ha Creato il Mondo ma so che era Innamorato (per altro dell'album eponimo è da poco uscita la versione Deluxe) è, in senso...pregiativo, un live alla vecchia, di quelli suonati, cantati, coinvolgenti, della giusta durata (poco più di un'ora e mezza) e senza artifici pirotecnici per ammaliare il pubblico. Per costruire una serata Bellissimissima bastano l'attitudine urban e un mix di poesia, quotidianità e Pop. Tra i brani in scaletta ci sono capisaldi "alfani" quali Sofia, Frida e la più recente, commovente, Il Filo Rosso. Il capitolo sanremese cattura anche il pubblico più adulto col country di Vai! e Sogna Ragazzo Sogna, per me uno dei momenti più alti del Festival di questo primo quarto di secolo (e scorcio di millennio). Dopo 5 Minuti, Ci Sarò, la versione di Alfa con le barre finali aggiunte del già citato capolavoro di Roberto Vecchioni, è il momento dei saluti e non può che essere un Cin Cin. E, su consiglio di Andrea, tornando a casa ognuno di noi ha allungato le braccia per catturare i propri sogni.