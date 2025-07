Esce So cosa hai fatto, dal cast alle curiosità: cosa sapere

Il 16 luglio è il giorno in cui tornano i brividi di paura sul grande schermo: esce So cosa hai fatto, il reboot dell’omonimo film del 1997 che all’epoca fu diretto da Jim Gillespie con protagonisti Jennifer Love Hewitt e Freddie Prinze Jr. I due attori sono nel cast anche della nuova pellicola del 2025, questa volta diretta da Jennifer Kaytin Robinson che ha specificato: "Non c’è film senza Hewitt e Prinze Jr.".

L’originale I Know What You Did Last Summer, che in italiano è uscito con il titolo So cosa hai fatto, è un film del 1997, tratto dall’omonimo romanzo per ragazzi della scrittrice Lois Duncan, del 1973, che ebbe un notevole successo ed è diventato un cult del genere horror - thriller. La pellicola fece ottenere una nomination agli MTV Movie Awards per la Miglior performance rivelazione a Sarah Michelle Gellar e ottenne una nomination come Miglior Film horror ai Saturn Award. Jennifer Love Hewitt vinse il Blockbuster Entertainment Award come Miglior esordio femminile, mentre Gellar vinse come miglior attrice non protagonista in un film horror. Prima del reboot del 2025, il film ha avuto due seguiti: Incubo finale e Leggenda mortale.

Il film inizia con cinque amici che, dopo aver causato inavvertitamente un incidente d'auto mortale, nascondono il loro coinvolgimento e fanno un patto per mantenere il segreto evitando di affrontare le conseguenze. Un anno dopo, il loro passato torna a tormentarli. Qualcuno conosce quello che hanno fatto l’estate prima ed è deciso a vendicarsi. Gli amici, perseguitati uno a uno da un assassino, scoprono che è già successo in passato e si rivolgono a due sopravvissuti del "Massacro di Southport" del 1997 per chiedere aiuto.

Il cast di "So cosa hai fatto"

Nel cast Jennifer Love Hewitt e Freddie Pronze Jr. riprendono i loro personaggi di Julia James e Ray Bronson a più di 25 anni di distanza da quanto era accaduto nell’estate 1997. La nuova generazione di protagonisti è composta invece da Madelyn Cline, che interpreta Danica Richards, Chase Sui Wonders, che è Ava Brucks, Jonah Hauer-King, che è Milo Griffin, Tyriq Withers, che interpreta Teddy Spencer, e Sarah Pdgeon, che è Stevie Ward. In scena ci sono poi Billy Campbell, Gabbriette Bechtel e Austin Nichols.

Cosa sapere sul reboot del 2025

La versione di So cosa hai fatto di Robinson è il sequel diretto del secondo capitolo, Incubo finale (1998), a cui era seguito Leggenda Mortale nel 2006, ma che non andò mai in sala. La regista ha partecipato alla stesura della sceneggiatura insieme a Sam Lansky e Leah McKendrick. Il film racconta una storia molto simile a quella del cult del 1997. Sebbene la presenza di Hewitt e Prinze Jr. nel nuovo sequel possa sembrare in contraddizione con ciò che succede in Incubo finale, dove tutto fa pensare che i personaggi siano morti, Robinson ha spiegato di non aver stravolto la linea narrativa, ma di aver seguito la tradizione della saga. Infatti, anche nel primo capitolo, sembra che Julie sia morta, quando in realtà non lo è. In virtù di questo la regista aveva provato a coinvolgere nel reboot anche Sarah Michelle Gellar, che interpretava Helen Shivers nell’universo splatter, senza però riuscirci.

Cosa ha detto la regista sul film

Jennifer Kaytin Robinson ha spiegato che era importante che il reboot non ignorasse il passato, perciò è stato fondamentale fare tornare i personaggi interpretati da Jennifer Love Hewitt e Francis Prinze Jr. che saranno coinvolti ancora una volta in una caccia all’assassino. Robinson ha raccontato di essere andata dalle due star e aver detto loro qual era la sua idea e cosa avrebbe voluto fare oltre al perché pensasse che sarebbe stato divertente farlo proprio adesso. "Ho collaborato a stretto contatto sia con Jen che con Freddie - ha affermato - per assicurarmi che sembrassero le versioni del personaggio che sembravano giuste per loro. E quindi ci sono state molte conversazioni. Abbiamo parlato molto, perché c'è un aspetto, questo film è davvero, davvero divertente e ha un sacco di fantastiche sequenze di uccisioni, c'è una vera e propria vena emotiva. E come stavamo parlando di quanto sarebbe traumatizzata Julie James? Tipo, tu saresti traumatizzato, e lo sarebbero entrambi. E questo film parla di come il trauma in qualche modo ti influenza, ti plasma e ti cambia, sotto tutte le divertentissime gag urlanti. Quindi sì, si trattava di capire esattamente come sarebbero queste persone oggi, da adulte, dopo aver convissuto con quello che è successo loro per tutti quegli anni".

Le riprese del film e le novità

Le riprese di So cosa hai fatto sono iniziate nell’ottobre 2024 e si sono concluse ufficialmente il 13 marzo 2025. Le location sono state nel Nuovo Galles del Sud, in Australia, dove sono state realizzate le sequenze ambientate in scenari costieri e rurali. Elisha Christian è stata scelta come direttrice della fotografia. Dopo i set in Australia, la troupe si è trasferita a Los Angeles per completare le ultime fasi delle riprese. La pellicola introduce elementi di attualità come l’impatto dei social media, come possano essere usati per manipolare le persone o per diffondere contenuti virali e segreti.