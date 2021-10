So cosa hai fatto, il cast della serie tv horror tratta dal film

Un gruppo di ragazzi che nascondono un segreto, una cittadina con un inquietante lato oscuro e un misterioso assassino in cerca della prossima vittima. “So cosa hai fatto - I Know What You Did Last Summer” è l'ambizioso show che riporta sullo schermo le vicende dell'omonimo horror di culto di Jim Gillespie del 1997 con Sarah Michelle Gellar e Jennifer Love Hewitt. Disponibile su Amazon Prime Video, la serie è visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick