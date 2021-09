So cosa hai fatto, il trailer finale della serie

Sono trascorsi più di 20 anni dall’uscita al cinema di “So cosa hai fatto”. Una pellicola cult dal ricco cast, con Jennifer Love Hewitt, Sarah Michelle Gellar, Freddie Prinze Jr. e Ryan Phillippe. Una storia che sta per tornare, seppur in una versione moderna e differente. Il 15 ottobre farà il proprio esordio “I Know What You Did Last Summer”. Lo show troverà spazio su Amazon Prime Video, visibile anche su Sky Q e NOW Smart Stick .

approfondimento

Le migliori serie TV da vedere a settembre 2021. FOTO

Si prospetta un autunno da brividi con un titolo definito come “una versione aggiornata e perfettamente contorta dell’iconico film slasher”. Il 15 ottobre saranno messi a disposizione i primi quattro episodi. Ne sono stati prodotti in totale 8 e il season finale è previsto per il 12 novembre.

So cosa hai fatto, trama e cast

“So cosa hai fatto” è una serie scritta e prodotta da Sara Goodman (“Preacher”). Al centro della trama vi è un gruppo di adolescenti, così come nel film originale. Tutti loro sono perseguitati da un misterioso assassino. Gli eventi hanno inizio un anno dopo un terribile incidente d’auto avvenuto durante i festeggiamenti per il loro diploma.

I giovani sono legati da quell’oscuro segreto, per il quale ora qualcuno intende farli pagare. Si sentono in trappola ma intendono contrattaccare, portando avanti delle indagini. Provano a scoprire chi sia l’assassino e, facendo ciò, mostrano al pubblico il lato oscuro della città nella quale vivono. Un luogo perfetto soltanto in apparenza, così come loro. “Tutti nascondono qualcosa e scoprire il segreto sbagliato potrebbe essere letale”. Ecco cosa si legge nella trama ufficiale pubblicata.

Ecco i protagonisti della serie:

Madison Iseman

Bill Heck

Brianne Tju

Ezekiel Goodman

Ashley Moore

Sebastian Amoruso

Fiona Rene

Cassie Beck

Brooke Bloom

È stato diffuso il trailer ufficiale della serie, che mostra parte della serata di eccessi dei protagonisti. Decisamente brilli, i giovani si sono cimentati in un lungo giro in auto. Qualcosa però va storto ed è chiaro come qualcuno abbia perso la vita. Nessun testimone in vista ed ecco il loro lato oscuro venir fuori. Perché farsi rovinare la vita da un errore che nessuno ha visto?

Qualcuno ha però scoperto tutto e intende perseguitarli e ucciderli. Il gruppo inizierà a sfasciarsi, al punto che ognuno sarà costretto a guardarsi le spalle dagli altri.