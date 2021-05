Jennifer Love Hewitt ha annunciato su Instagram la terza gravidanza

Jennifer Love Hewitt, in arrivo il terzo figlio

approfondimento

“Oh amore! Ne abbiamo un altro in arrivo. Sono così entusiasta di condividere finalmente questa notizia con tutti voi” ha scritto Jennifer su Instagram, a corredo di uno scatto in cui mostra il test di gravidanza positivo. L'attrice, conosciuta grazie a serie tv come “Ghost Whisperer” e “Criminal Minds”, a 42 anni è in attesa del terzo figlio insieme a suo marito Brian Hallisay, con il quale ha avuto anche Autumn James, nata nel novembre 2013 e il piccolo Atticus James, arrivato nel giugno 2015. La star texana ha parlato della gravidanza anche in un'intervista a People: "Sicuramente non pensavo che nell'anno incredibile che il mondo intero sta vivendo avrei vissuto anche questo. Mi sento come se finora siamo stati in grado di crescere due bambini davvero speciali che saranno ottimi esempi per quello che arriverà”. Dopo il terzo figlio, però, non ne arriveranno altri. “Senza dubbio non ce ne sarà un altro, non credo di esserne in grado". Come ha rivelato a People, una notte lei e i suoi figli stavano guardando la tv quando è andato in onda lo spot di un test di gravidanza. “Dal nulla" suo figlio le ha suggerito di fare il test, "nel caso in cui ci fosse un bambino nella pancia”. "Io ho pensato: 'Che maleducato! Ho appena mangiato una cena abbondante. Di cosa sta parlando?”. Ma ha fatto un test ed effettivamente ha scoperto di essere in dolce attesa. Del resto Jennifer ha raccontato di come i suoi due figli le chiedessero spesso di avere un fratellino. "Non eravamo chiusi all'idea, semplicemente non era qualcosa a cui stavamo attivamente pensando".