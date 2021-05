Alessandra Mastronardi e Ross McCall: secondo voci sposi in estate

Secondo le utime voci del gossip, l'attrice e il compagno sono pronti per dire “sì”, in Italia. La coppia non ha né confermato né smentito la notizia

Ad annunciare il lieto evento è stato Santo Pirrotta a “Ogni Mattina”, che ha precisato che le nozze si svolgeranno in Italia quest'estate . Dalla coppia, bisogna dirlo, non sono arrivate né conferme né smentite. I due, però, sono sempre stati molto discreti e hanno cercato di vivere il loro amore sempre lontano dai riflettori. Ad alimentare le indiscrezioni, il post su Instagram che Ross McCall ha pubblicato in occasione della festa delle donne. “Ho scelto l’eleganza e la classe – ha scritto nel post, a corredo di una foto in bianco e nero di Alessandra, con l' anello di fidanzamento in bella vista - Ho scelto l’intelligenza e la forza. Ho scelto l’ammirazione e il cuore. E sei sempre tu”. E lei ha risposto con un semplice: “Amore mio…”.

approfondimento

Tempo fa si era diffusa la notizia di un matrimonio in gran segreto tra i due, già celebrato. Era stata Alessandra, sulle pagine di Grazia, a smentire. “Ora ci piacerebbe ma non sappiamo quando: con il Covid è tutto complicato, dobbiamo unire due continenti e tre paesi (USA, Inghilterra, Italia). Prima che succeda passerà del tempo”. “Abbiamo avuto alti e bassi, ma questa convivenza forzata si è fantasticamente tramutata a poco a poco nella comunione di due caratteri. Ha insegnato a entrambi a riconoscere l’errore in noi, forse il regalo migliore. Stiamo riuscendo ad amalgamarci e, quindi, siamo più forti” aveva dichiarato Alessandra a “Io Donna”.

Alessandra Mastronardi, chi è il futuro marito Ross McCall

Ross McCall ha 45 anni ed è nato a Port Glasglow, in Scozia. Nel 1989 partecipò al video dei Queen “The Miracle”, interpretando Freddie Mercury da giovane. Tra i suoi ruoli più importanti ci sono quello di T-5 Joseph Liebgott nella miniserie della HBO, “Band of Brothers” e Matthew Keller nella serie “White Collar”. Per quanto riguarda la vita privata, McCall è stato fidanzato con l'attrice americana Jennifer Love Hewitt, con la quale ha recitato in un episodio della serie “Ghost Whisperer”. Il 5 gennaio 2009, la rivista People ha riferito che Hewitt aveva interrotto il loro fidanzamento alla fine del 2008. “Io e Ross ci siamo conosciuti tramite amici, poi ci siamo frequentati a Roma sul set di 'About Us', il film scritto e interpretato da lui. Qualche mese dopo è nato l’amore” ha raccontato la Mastronardi a Confidenze.