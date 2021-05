Virginia Mihajlovic incinta, la commozione di papà Sinisa in un video

L'allenatore del Bologna sta per diventare nonno per la prima volta: la figlia ha ripreso la reazione emozionata di quando lo ha scoperto

Virginia Mihajlovic , figlia 22enne di Sinisa, è incinta. La ragazza ha deciso di annunciarlo al padre, futuro nonno, in una maniera molto dolce: regalandogli un piccolo body con scritto “ Sorpresa! Ciao nonno ” e ha ripreso la sua reazione in un video che ha poi postato sui social.

Virginia Mihajlovic, l'annuncio della gravidanza

“Dobbiamo annunciarvi una cosa – ha scritto Virginia su Instagram, a corredo del video in cui annuncia al futuro papà e alla sua famiglia di essere incinta - Mentre scrivo queste parole, e riguardo questo video per l’ennesima volta, sono ricoperta da brividi, i brividi più magici mai provati sulla mia pelle. Perché ancora fatico a crederci. Perché ancora non ho ben realizzato che il sogno più grande che avevamo, dal primo giorno insieme, adesso è realtà. Ma infondo l’ho sempre saputo, che saresti stato tu, amore mio, il padre dei miei bambini. Ti abbiamo voluta con tutta la nostra anima e non riesco nemmeno a descrivervi quanta gioia proviamo nel dirvi oggi che diventeremo mamma e papà. Sei così minuscola dentro me, ma sei così grande nei nostri cuori. La nostra vita da quando ci sei, non poteva essere più meravigliosa di così. Ti aspettiamo come si aspettano le sorprese più immense della Vita”. Tanti gli auguri vip spuntati sotto il post: Ludovica Valli ha scritto: “Tesoro, mi avete fatta piangere! Che spettacolo, sono così felice sarai una mamma stupenda!”. Anche Nicoletta Larini, compagna di Stefano Bettarini, ha lasciato il suo commento: “Mi sono emozionata tanto” mentre Clarissa Marchese ha scritto: “Che brividi, auguri ragazzi”.

Virginia Mihajlovic, le reazioni della famiglia

Il primo al quale Virginia ha annunciato la bella notizia è stato il compagno, il calciatore Alessandro Vogliacco. Poi papà Sinisa: la sua reazione, inizialmente incredula, è tra le più emozionate. "Ammazza oh... ma è tuo?", è la prima domanda di Sinisa, che sulle prime appare confuso. L'allenatore del Bologna continua a guardare il piccolo body, come a voler prendere consapevolezza del fatto che, presto, diventerà nonno per la prima volta. “Me lo appendo” commenta infine Sinisa, che si asciuga gli occhi, commosso.