Paola Turani ha comprato la villa di Vittorio Feltri

Visto che la famiglia si allarga, Paola e Riccardo hanno deciso di cambiare casa. La coppia ha acquistato la villa di Vittorio Feltri sulle colline di Ponteranica, nella bergamasca, in una zona esclusiva sulla strada che porta al Castello della Moretta. Si tratta di una dimora di 700 metri quadrati che deve essere ristrutturata: i lavori, stando a quanto rivelato dalla stessa influencer, dureranno almeno un anno. “Sono sempre stata una vagabonda ho iniziato a girare il mondo a 19 anni da sola e per anni non ho avuto una casa fissa. Stavo un po’ a Milano, un po’ a Parigi, poi ad Atene e un po’ anche ad Amburgo – ha raccontato Paola Turani sul social -. Dividevo gli appartamenti con altre modelle, a volte eravamo anche in 5/6 in piccolissimi spazi con un bagno da dividere (immaginatevi cinque donne in un bagno la mattina). Ricordo ancora l’ultimo monolocale a Milano in affitto, dove me ne stavo sola soletta a dipingere tra un casting e l’altro, l’ho lasciato appena compiuti i 23 anni per tornare a vivere con i miei genitori. Non potevo più permettermi quella spesa mensile. E poi, dopo aver conosciuto Ricky, ho iniziato a lasciare lo spazzolino e poi il pigiama a casa sua e in poche settimane mi sono trasferita da lui. Qui mi sono sentita finalmente 'a casa'. Ma ora ho avvertito il bisogno di ‘diventare grande’ di fare un passo in più pensando a Nadine e Gnomo, al futuro della nostra famiglia e al piccolo/a che arriverà”, ha concluso.